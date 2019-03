SEK-Einsatz bei Abschiebung in Nürnberg

Bei einer geplanten Abschiebung in Nürnberg sind Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei angerückt. Als die Ausländerbehörde am Dienstag einen Mann abholen wollte, flüchtete er in den Innenhof des Wohnhauses. Dabei wurde er von Polizisten gestellt, die routinemäßig die Ausländerbehörde begleiteten. Nach Angaben eines Polizeisprechers drohte der Mann daraufhin, sich etwas anzutun. Aus diesem Grund wurden SEK und speziell geschulte Beamte angefordert.

Währenddessen versammelten sich mehr als 20 Menschen zu einer spontanen Demonstration, um gegen Abschiebungen zu protestieren. Die Beamten konnten den Mann letztendlich in Gewahrsam nehmen. Dem Bayerischen Flüchtlingsrat zufolge, der ihn nach eigenen Angaben betreut, ist der Geflüchtete Afghane und lebt seit 2010 in Deutschland.

Pressestelle der Polizei Mittelfranken