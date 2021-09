Seit acht Jahren gesuchter Mann festgenommen

Ein wegen Raub und Drogenhandel gesuchter 36-Jähriger ist bei einer Kontrolle in Niederbayern festgenommen worden. Er war für acht Jahre untergetaucht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten bemerkten am Freitag an der Kontrollstelle Rottal-Ost der Autobahn 3 nahe Ruhstorf, dass nach dem Mann gefahndet wird.

Der Festgenommene ist den Angaben zufolge dringend verdächtig, in mehr als 40 Fällen mit Betäubungsmittel in größeren Mengen gehandelt zu haben. Zudem wurde er wegen Raubes gesucht. Da der Wohnort des Mannes seit 2013 nicht bekannt war, wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der 36 Jahre alte Mann sitzt nun bis zu seiner Hauptverhandlung im Gefängnis.

