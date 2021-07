Seit 30 Jahren mit dem Kanu zur Arbeit

Ein Grundstück an der Panoramastraße, das ist so etwas wie der Hauptgewinn in der Häuslebauer-Lotterie in Tuttlingen: Blick auf den Honberg, kurze Wege ins Zentrum, trotzdem der Luxus des eigenen Gartens rund ums Einfamilienhaus. Theoretisch könnten noch eine gute Handvoll Bauwillige in den Genuss eines Eigenheims an der Panoramastraße kommen. Praktisch gesehen wird daraus so schnell nichts: Keins der freien Grundstücke steht zum Verkauf.

Beim Blick aus der Vogelperspektive gibt es diese Baulücken in Tuttlingen in fast allen ...