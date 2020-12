Seilbahnverband warnt vor Riesenverlusten wegen Corona

Glocken, die von der einen in eine andere Kirche umziehen – so etwas hat es in Aalen noch nicht gegeben. Zu erleben sein wird das am kommenden Freitag, 11. Dezember. Dann werden die drei Glocken aus der ehemaligen, inzwischen aufgegebenen evangelischen Markuskirche im Hüttfeld in die gar nicht weit entfernte katholische Heilig-Kreuz-Kirche gebracht werden. Denn die wartet seit ihrer Einweihung im Jahr 1969 bis heute auf ein Geläute. Und „die Stimme bleibt im Hüttfeld“, wie die Glockenspendeaktion inzwischen auch überschrieben ist.