Seilbahntechnik-Azubis bauen funktionsfähigen Skilift

Zwei Auszubildende der Arber Bergbahnen im Bayerischen Wald haben als gemeinsames Abschlussprojekt einen funktionsfähigen Skilift für Kinder gebaut - jeweils mit der Note 1,0. Weil Seilbahntechniker in Deutschland kein anerkanntes Berufsbild ist, absolvierten sie die Ausbildung in Österreich an der Landesberufsschule Hallein im Salzburger Land, wie David Haas (22) und Jonas Wallner (21) am Freitag berichteten. Ihr Lift bleibt in Hallein. Den habe die Schule den Arber-Bergbahnen als Modell für die Ausbildungshalle abgekauft.

Während Wallner bereits zuvor in München Industriemechaniker gelernt hatte, musste Haas diese Ausbildung parallel absolvieren, um in Deutschland einen anerkannten Abschluss vorlegen zu können.

Ausbildungsberater Werner Schurm von der IHK Niederbayern in Passau und Thomas Liebl, Hauptbetriebsleiter der Arber-Bergbahnen, hoffen, dass der Beruf des Seilbahntechnikers auch in Deutschland anerkannt wird. Schließlich hätten auch andere Skigebiete in Deutschland Bedarf, sagen sie. „Das ist aber Zukunftsmusik“, sagte Schurm.

