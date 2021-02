Glück im Unglück hat der Pilot eines Segelflugzeugs am Samstag in Oberfranken gehabt. Vermutlich bei einem missglückten Landeanflug auf den Flugplatz Burg Feuerstein bei Ebermannstadt sei das Flugzeug in einer Baumkrone hängen geblieben, der Mann dabei aber unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Der genaue Unfallhergang müsse erst noch geklärt werden.

