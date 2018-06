Seehofer zu Gast beim Beamtenbund

- Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) ist heute zu Gast beim Bayerischen Beamtenbund (BBB). Seehofer wird im Münchner Vorort Unterschleißheim auf dem alle fünf Jahre stattfindenden Delegiertentag zu gut 500 Vertretern der Beamtengewerkschaft sprechen. Hauptanliegen des Beamtenbunds ist der Verzicht auf die noch geplante Streichung von 2200 Beamtenstellen in den nächsten Jahren. Finanzminister Markus Söder (CSU) hatte am Donnerstag, de, ersten Tag des Treffens, zugesagt, das zu überprüfen. Der Beamtenbunds-Vorsitzende Rolf Habermann war am Donnerstag von den Delegierten mit über 96 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden.