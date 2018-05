Seehofer wusste erst Mitte April von Bamf-Skandal

Mindestens fünf Wochen lang wurde Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach offiziellen Angaben von engsten Mitarbeitern nicht über den Bremer Asyl-Skandal informiert. Die inzwischen zwangsversetzte Leiterin der dortigen Außenstelle, Josefa Schmid, bat nach Angaben des Ministeriums am 14. März erstmals in Seehofers dortigem Büro um einen persönlichen Gesprächstermin.

Seehofer habe aber erst am 19. April „aufgrund der polizeilichen Untersuchungen“ von den Vorgängen in Bremen erfahren, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Dienstag in Berlin. Er wolle „entschieden dem Verdacht entgegentreten, dass irgendwie was verdeckt werden sollte“.

Schon am 4. April hatte der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) mit Schmid telefoniert und einen ausführlichen schriftlichen Bericht über mögliche Unregelmäßigkeiten in der Bremer Bamf-Außenstelle von ihr erhalten.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Schmids Vorgängerin, weil diese mindestens 1200 Menschen unrechtmäßig Asyl gewährt haben soll. Schmid selbst wurde in der vergangenen Woche gegen ihren Willen aus Bremen abberufen und wehrt sich dagegen vor Gericht.

Seehofer habe „den eigenen Laden bei offensichtlichen Rechtsverstößen nicht im Griff“, kritisierte der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Bei mir verfestigt sich immer mehr der Eindruck, dass es kein Interesse im Bundesinnenministerium daran gibt, die Vorgänge in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aufzuklären. Anders kann ich mir nicht erklären, warum die Führungsetage des Bundesinnenministeriums wochenlang Hinweise auf den Bremer Skandal ignoriert.“

Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, erklärte: „Scheinbar funktioniert die Politik beim Bamf und im Bundesinnenministerium nach dem Motto: Minister Seehofer will nichts hören, Staatssekretär Mayer nichts sehen und Bamf-Präsidentin (Jutta) Cordt nichts sagen.“ Dabei seien bei der Behörde schon vor 2015 „organisatorische und strukturelle Defizite“ offenbar geworden.

Möglicherweise hätte Seehofer sogar sieben Wochen zuvor von den Vorgängen in Bremen erfahren können. Schmid hat, so stellt sie es in einem auf den 13. Mai datierten Brief an Seehofer dar, schon Anfang März versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Damals war Seehofer noch bayerischer Ministerpräsident, der Wechsel nach Berlin war aber schon bekannt. Ihrem Schreiben zufolge hat sich Schmid schon in der ersten Märzhälfte an zwei Mitarbeiterinnen in Seehofers Vorzimmer in München gewandt.

Unklar ist, ob Seehofer von diesen Kontaktversuchen informiert wurde. Die Münchener Staatskanzlei verweist an das Innenministerium. Die „maßgebliche Mitarbeiterin“ habe Seehofer nämlich nach Berlin begleitet. Das Innenministerium wiederum will nur Auskünfte für den Zeitraum ab dem 14. März erteilen, als Seehofer sein Amt als Minister antrat.

Bei internen Qualitätskontrollen im Bamf sind derweil laut Medienberichten Mängel bei den sogenannten Widerrufsprüfungen aufgedeckt worden. Diese Verfahren würden „regelmäßig nicht eingeleitet“, obwohl die Voraussetzungen dafür vorlägen, heißt es in einem internen Schreiben des Referats für Qualitätssicherung an Bamf-Vizepräsidentin Uta Dauke, aus dem die Zeitungen „Welt“ und „Nürnberger Nachrichten“ am Dienstag zitierten. Die Behörde prüft in der Regel drei Jahre nach einer positiven Asylentscheidung, ob für den Betroffenen weiterhin Schutz in Deutschland notwendig ist oder nicht.