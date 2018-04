Seehofer wiederholt seine Islamkritik und rügt Kritiker

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seine umstrittene Aussage „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ im CSU-Vorstand in München wiederholt und gegen Kritik verteidigt. „Wir wollen keine Parallelgesellschaften und kein Multikulti“, sagte er am Montag in der nicht öffentlichen Sitzung nach Angaben von Teilnehmern. Er betonte, er habe auch kein Verständnis für all jene, auch aus der Union, die „da irgendwas relativieren“. Vor wenigen Wochen hatte Seehofer erklärt, dass der Islam aus seiner Sicht nicht zu Deutschland gehöre, wohl aber die hier lebenden Muslime. Daraufhin war eine kontroverse Debatte entbrannt, in deren Verlauf sich nicht nur der Koalitionspartner SPD sondern auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) klar von Seehofers Aussage distanziert hatten.