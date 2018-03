Seehofer und Söder planen Amtsübergabe in der Staatskanzlei

Der zurückgetretene Ministerpräsident Horst Seehofer will nicht nur bei der Wahl seines Nachfolgers Markus Söder (beide CSU) mit dabei sein, sondern diesem auch hochoffiziell die Amtsgeschäfte übergeben. „Ich bin morgen im Landtag“, sagte Seehofer am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur in München. Zudem werde es am kommenden Montag einen Termin zur Amtsübergabe in der Staatskanzlei geben, kündigte Seehofer an. Bei dem Termin am Montagvormittag werden der alte und der neue Ministerpräsident dabei sein.

Bis zuletzt hatte es CSU-intern Zweifel gegeben, ob Seehofer bei Söders Wahl an diesem Freitag dabei sein wird. Schließlich hatte er sich seit Monaten nicht mehr im Landtag blicken lassen. Seehofer war am Dienstag als Ministerpräsident zurückgetreten. Am Mittwoch wurde der CSU-Vorsitzende als neuer Bundesinnenminister vereidigt. Sein Landtagsmandat will Seehofer aber erst im April niederlegen, er kann also bei der Ministerpräsidenten-Wahl an diesem Freitag mitwählen.