Seehofer setzt Steuersenkung auf Priorität vier

- Die CSU schiebt ihre Forderung nach einer Absenkung der kalten Progression auf die lange Bank. Parteichef Horst Seehofer setzte das Thema am Mittwoch auf Priorität vier. Erste Priorität in der Finanzpolitik hätten die Erhöhung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags und des Kindergeldes, sagte Seehofer am Rande der CSU-Fraktionssitzung. Zweite Priorität sei die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen, dritte Priorität die steuerliche Absetzbarkeit der energetischen Gebäudesanierung. „Erst dann kommt der Abbau der kalten Progression.“

Damit verschiebt der CSU-Chef zum wiederholten Mal die Wahlkampfforderung nach Steuersenkungen in die Zukunft. Offizielle CSU-Position ist, dass es „nach Möglichkeit“ zum 1. Januar 2017 eine Steuersenkung geben soll. Kalte Progression ist der Fachbegriff dafür, dass vielen Arbeitnehmern netto wenig bis nichts von Lohnerhöhungen bleibt, weil sie dann in höhere Steuerklassen rutschen.

Einen Abbau der kalten Progression fordert insbesondere Finanzminister Markus Söder (CSU), doch gibt es auch einen CSU-Parteitagsbeschluss dazu. Schon in der vergangenen Wahlperiode war Seehofer von der CSU-Wahlkampfforderung nach Steuersenkungen abgerückt. „Wir müssen auf dem Boden der Solidität und Seriosität bleiben“, sagte der CSU-Chef nun.