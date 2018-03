Seehofer sagt als Zeuge zu Bayern-Ei-Skandal aus

Der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll heute als Zeuge im Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags zum Bayern-Ei-Skandal aussagen. Der auf Drängen von SPD, Grünen und Freien Wählern ins Leben gerufene Ausschuss soll die Hintergründe der folgenschweren Salmonellenverseuchung in Eiern der niederbayerischen Firma Bayern-Ei im Jahr 2014 beleuchten. In mehreren europäischen Ländern waren damals Menschen an Salmonellen erkrankt; mindestens ein Mensch soll an den Folgen gestorben sein.

Die Behörden und die Staatsregierung sehen sich unter anderem mit dem Vorwurf konfrontiert, sie hätten früh von dem Skandal gewusst, die Bevölkerung aber nicht gewarnt. Zuletzt hatten in der vergangenen Woche der damals verantwortliche Umweltminister Marcel Huber und die heutige Ministerin Ulrike Scharf (alle CSU) als Zeugen aussagen müssen und dort jegliche Mitschuld an dem Skandal vehement zurückgewiesen.