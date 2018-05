Seehofer: Koalition ist bei Wohnungspolitik voll im Plan

Trotz bislang fehlender Beschlüsse hinkt die große Koalition nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer in der Wohnungspolitik nicht hinter den eigenen Ansprüchen hinterher. „Ich habe mich für den Wohnungsbereich, den Wohnungsbau, in den letzten Tagen sehr zurückgehalten, um den Fraktionen der Koalition den Vortritt zu lassen“, sagte der CSU-Chef am Montag in München mit Blick auf den am Mittag auf der Zugspitze beginnenden zweitägigen Treffen der Koalitionsspitzen von SPD und Union. Es sei falsch, bei dem Treffen, welches am Dienstag im nicht weit entfernten Ort Murnau fortgeführt wird, von einem Krisengipfel zu sprechen.

Bei dem Treffen sollen unter anderem Entscheidungen zum Wohnungsprogramm des Bundes und zum Mietrecht getroffen werden, betonte Seehofer. „Ich sage noch mal: wir sind da voll im Plan und es ist ein Arbeitstreffen auf der Zugspitze und in Murnau und nichts anderes.“