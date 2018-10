Seehofer: Führe keine Personaldiskussion über mich

CSU-Chef Horst Seehofer hat nach dem Landtagswahl-Fiasko seiner Partei erneut betont, von sich aus keine Debatte über seine politische Zukunft führen zu wollen. „Ich führe auch heute keine Personaldiskussion über mich“, sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Gleichwohl machte er deutlich, dass er keine Diskussion abwürgen wolle. „Ich stehe für jede Debatte zur Verfügung“, betonte er. Er sage nicht, dass dieses oder jenes nicht stattfinden dürfe. „Die Leute sollen ihre Meinung äußern so, wie sie sie haben.“

Die CSU war am Sonntag auf nur noch 37,2 Prozent abgestürzt. Große Teile der CSU-Basis machen dafür vor allem Seehofer und dessen Agieren in Berlin verantwortlich.

