Seehofer drängt auf Begrenzung der Flüchtlingszahlen

- Nach dem Berliner Flüchtlingsgipfel gibt sich Ministerpräsident Horst Seehofer mit den finanziellen Zugeständnissen des Bundes nicht zufrieden. Der CSU-Chef drängt weiter auf einen Kurswechsel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), um die Flüchtlingszahlen zu beschränken. Seehofer sprach am Freitag von einem „Zwischenschritt“, mit dem er für den Augenblick sehr zufrieden sei. „Wir müssen sehr darauf achten, dass wir zu einer Begrenzung der Zuwanderung kommen“, schrieb Seehofer am Freitag auf seiner Facebook-Seite.

„Wir dürfen die Belastungsgrenze unseres Landes nicht weiter überschreiten - nicht weil es am guten Willen fehlt, sondern an der Aufnahmefähigkeit.“ Bei der Begrenzung der Zuwanderung sei vor allem Europa gefordert.

Merkel und die Ministerpräsidenten hatten sich am Vorabend auf mehrere Punkte verständigt: Der Bund verdoppelt in diesem Jahr seine Zuschüsse, die die Länder von den Kosten der Unterbringung der Asylbewerber entlasten sollen. Im nächsten Jahr dann soll es vier statt der bisher zugesagten drei Milliarden Euro geben - wobei aber keine Obergrenze festgelegt wurde.

„Besonders wichtig ist aber, dass der Bund mehr Verantwortung übernimmt“, sagte dazu Finanzminister Markus Söder (CSU). „Wenn mehr Asylbewerber als die erwarteten 800 000 kommen, steigen auch die Zuschüsse des Bundes.“ Die CSU hatte ursprünglich eine Verdopplung der Bundeszuschüsse in diesem und im nächsten Jahr gefordert.

Außerdem sagte der Bund den Ländern zu, ihnen die Mittel für Betreuungsgeld zur Verfügung zu stellen - ein besonderes Anliegen der CSU. „Gut ist auch die Aussage zum Betreuungsgeld“, kommentierte Söder. „Nun werden wir das Betreuungsgeld fortsetzen können.“

Die Staatsregierung will nun bis Mitte Oktober ihr „Integrationspaket“ für anerkannte Flüchtlinge vorlegen. Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2016 wird zwei Wochen später in den Landtag eingebracht als ursprünglich eingeplant. Der vorgesehene Termin war der 30. September, die nächste Plenarsitzung des Landtags ist am 15. Oktober. Auch Söder nannte die Berliner Einigung einen „wichtigen Zwischenschritt.“ „Das hilft uns auch in Bayern, unsere Haushaltsziele zu erfüllen“, sagte der Finanzminister. „Das ist ein Erfolg Seehofers.“

Die CSU will aber die Flüchtlingszahlen grundsätzlich begrenzen - nicht nur die Asylanträge aus den Staaten des westlichen Balkan. „Das geht in die richtige Richtung, aber es muss noch mehr getan werden, um die Zuwanderung zu begrenzen“, sagte Söder.

Der bayerische Städtetagspräsident und Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) begrüßte die Einigung im Grundsatz, sieht aber Nachbesserungsbedarf beim Wohnungsbau. Die angekündigte Verdopplung von 500 Millionen auf eine Milliarde Euro Bundesunterstützung für neue Sozialwohnungen werde „auf keinen Fall reichen“, sagte Maly. Nach Malys Worten wären rund zwei Milliarden Euro notwendig - eine Einschätzung, die sich mit derjenigen von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) deckt. Maly geht davon aus, dass viele Asylbewerber nach ihrer Anerkennung in die Städte drängen werden, wo schon jetzt bezahlbare Wohnungen fehlten.