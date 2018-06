Seehofer auf Flüchtlingsdiplomatie in Bulgarien

- Ministerpräsident Horst Seehofer fliegt zu einem eintägigen Kurzbesuch nach Bulgarien. In der Hauptstadt Sofia will der CSU-Chef Ministerpräsident an diesem Freitag Boiko Borissow und Staatspräsident Rossen Plewneliew treffen. In der Flüchtlingspolitik könne man mit den osteuropäischen Staaten „immer einen großen Konsens“ erwarten, sagte Seehofer am Donnerstag in München. Damit bezog er sich darauf, dass die bulgarische Regierung ebenso wie die CSU eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen fordert. Weiteres Thema soll die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und dem südosteuropäischen Land sein.