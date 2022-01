Sechsstellige Beute bei Einbruch in Büro

Mit Beute in Höhe eines sechsstelligen Betrages sind drei Unbekannte in Neumarkt in der Oberpfalz aus einem Büro entkommen. Einen 60-jährigen Mitarbeiter ließen sie nach der Tat am Samstagabend leicht verletzt zurück, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann suchte Hilfe bei einem Nachbarn, von dem aus er die Polizei rief. Die Einbrecher hätten den Mann in dem Büro aufgesucht, dann überwältigt und gefesselt. Danach durchsuchten sie die Räume und verschwanden mit Bargeld und Wertgegenständen.

Mitteilung