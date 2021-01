Sechsjähriger von Auto mit Räumschild angefahren

Ein sechsjähriger Bub ist in Oberbayern von einem Geländewagen mit Räumschild angefahren und schwer verletzt worden. Das Auto fuhr in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) an geparkten Autos vorbei, als zwischen diesen das Kind hervorsprang, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf der glatten Straße habe der 53-jährige Fahrer am Sonntagnachmittag nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

Der hochgehobene Räumschild erfasste das Kind. Dieses musste mit einer schweren Beinverletzung in ein Klinikum eingeliefert werden. Die Eltern des Sechsjährigen mussten den Unfall nach Polizeiangaben mit ansehen. Zuerst hatte der „Münchner Merkur“ über den Unfall berichtet.