Ein sechsjähriger Bub ist in München von einem Linienbus überrollt worden. Der Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Kind am Dienstag hinter einem haltenden Reisebus auf die Straße gelaufen. Der Fahrer eines entgegenkommenden Linienbusses erkannte den Buben nicht rechtzeitig. Der Bus erfasste den Sechsjährigen und überrollte seine Beine. Ein Kriseninterventionsteam betreute den Fahrer.

PM Polizei