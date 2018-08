Sechsjährige vor Ertrinken im Freibad gerettet

Ein sechs Jahre altes Mädchen ist in einem Freibad in Augsburg vor dem Ertrinken gerettet worden. Nach Angaben der Kreiswasserwacht trieb das Kind am Sonntagabend bewusstlos im Nichtschwimmerbecker. Kinder hätten den ehrenamtlichen Rettungsschwimmer darauf aufmerksam gemacht. Drei Retter der Wasserwacht holten das Mädchen schnell aus dem Wasser und reanimierten es. Es sei dann wieder bei Bewusstsein gewesen. „Das war Rettung in letzter Sekunde, wir müssen hier schon von einem beinahe Ertrinken sprechen“, sagte ein Sprecher der Wasserwacht.