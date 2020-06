Eine Sechsjährige ist in Ansbach bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, radelte das Mädchen am Freitagnachmittag mit seinem Vater über eine Ampel, als ein 32 Jahre alter Mann sie beim Abbiegen anfuhr. Das Mädchen stürzte vom Fahrrad und verletzte sich leicht am Kopf. Sanitäter brachten sie vorsorglich ins Klinikum.