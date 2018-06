Sechseinhalb Jahre für Ex-Drogenfahnder

Der frühere Chef der Kemptener Drogenfahndung ist zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Der Fall des Armin N. hat vor allem deshalb für Furore gesorgt, weil in einem Schrank seines Dienstzimmers rund 1,8 Kilogramm Kokain gefunden wurden. Die 1. Strafkammer des Landgerichts Kempten sprach ihn aber am Montag nicht nur wegen des illegalen Besitzes von Drogen schuldig. Sie verurteilte den 53-Jährigen auch wegen vorsätzlicher und schwerer Körperverletzung, Bedrohung und Vergewaltigung. Opfer dieser Taten war seine Frau gewesen.

Ein weiteres Delikt, das Armin N. vorgeworfen wurde, fällt dabei fast nicht mehr ins Gewicht. Er ist betrunken Auto gefahren. Das Gericht sah hierbei eine zusätzliche Strafe von 50 Tagessätzen zu zehn Euro und eine Führerscheinsperre von 15 Monaten für angebracht. Allerdings durfte der ehemalige Kriminalhauptkommissar den Führerschein abgeben, während er ohnehin im Gefängnis sitzt.

Strafmaß war erwartet worden

Mit dem Strafmaß war das Gericht dem Antrag der beiden Verteidiger, Wilhelm Seitz und Alexander Chasklowicz, gefolgt. Ihr Mandant Armin N. war am Montagnachmittag mit stark sichtbarem Rasierschatten in den Gerichtssaal geführt worden. Das Urteil nahm er gefasst auf. Es lag im Rahmen des Erwartbaren. Armin N. dürfte kaum überrascht gewesen sein. Schon am ersten Prozesstag hatte es von Seiten des Gerichts geheißen, dass zwischen sechseinhalb und sieben Jahren Haft in Frage kämen. Eigentlich hätte die Strafe laut des Vorsitzenden Richters, Thorsten Thamm, bei rund acht Jahren liegen müssen. Armin N. wurde damals aber zugute gehalten, dass er einen Täter-Opfer-Ausgleich geleistet habe. Dieser bestand in der Zahlung von 35000 Euro Schmerzensgeld an seine Ehefrau. Armin N. hatte sie bereits im Januar 2014 misshandelt. Auf der Flucht vor ihm verletzte sie sich schwer. In der Nacht vom 14. auf den 15.Februar vergangenen Jahres bedrohte und schlug er die Frau erneut. Es kam zu einer Vergewaltigung.

Die Ereignisse dieser Nacht brachten den Fall ins Rollen. Armin N. wurde nach Mitternacht betrunken in seinem Auto gestoppt. Noch am Morgen legte er ein weitgehendes Geständnis ab. Dies, der Täter-Opfer-Ausgleich und weitere, später gezeigte Reue bewertete die Strafkammer zugunsten von Armin N. Für die Anklage sprach Oberstaatsanwalt Michael Hauck von der Münchner Staatsanwaltschaft1. Er hätte den Angeklagten gerne zu sieben Jahren Haft verurteilt. Dem schloss sich auch die Vertreterin der Nebenklage an. Sie vertrat die Frau von Armin N.

Für Oberstaatsanwalt Hauck war vor allem die große Menge des gefundenen Kokains ein belastendes Argument. Wobei auch er in seinem Plädoyer darauf hinwies, dass sich die Herkunft des Rauschgifts wohl nicht mit letzter Gewissheit klären lasse. Es deute jedoch vieles daraufhin, dass es wirklich aus der Asservatenkammer der Kemptener Staatsanwaltschaft stamme und vor rund zehn Jahren in die Hände von Armin N. gekommen sei. Hauck ließ durchblicken, dass in der Behörde zeitweise ein gewisser Schlendrian geherrscht haben könnte.

Drogen, Alkohol, Tabletten

Der Ex-Drogenfahnder hatte immer behauptet, das Kokain stamme aus der Asservatenkammer. Er habe es zu Schulungszwecken erhalten. Es landete dann in einem Schrank in seinem Dienstzimmer. Ab 2007 will Armin N. dann alle paar Wochen etwas Kokain mit nach Hause genommen haben. Es sei zur sexuellen Stimulation für seine Frau und ihn gewesen. Armin N. trank daneben noch über die Maßen Alkohol und schluckte Tabletten. Die Sucht nahm die Strafkammer zum Anlass, seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anzuordnen.

Sein Strafablauf sieht so aus: Die einjährige Untersuchungshaft wird angerechnet. Nun muss Armin N. noch drei Monate ins Gefängnis. Dann folgt die Zeit in der Entziehungsanstalt, nach der er wieder in das Gefängnis zurückverlegt werden kann. Nach der Hälfte der Gesamtstrafe könnte er bei entsprechender Führung wieder auf freiem Fuß sein. Armin N. steht dann erstmal vor dem Nichts. Den Beamtenstatus und seine Pensionsbezüge ist er los. Für das Alter wird ihn die öffentliche Hand bei der staatlichen Rentenversicherung nachversichern – aber nur mit dem Arbeitgeberanteil.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.