Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B2

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei Garmisch-Partenkirchen sind am Samstag sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine 58-Jährige hatte die Kontrolle über ihr Auto verloren und war gegen den Wagen einer dreiköpfigen Familie geprallt, wie die Polizei in Rosenheim am Samstag mitteilte. Dabei wurde ein zwei Jahre alter Junge schwer und seine beiden Eltern leicht verletzt. Im Wagen der 58-Jährigen wurde eine 59-Jährige schwer verletzt, die Fahrerin und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Warum die 58-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ist bislang unklar. Die B2 war wegen des Unfalls zeitweise gesperrt.