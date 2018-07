Sechs Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind bei Fremdingen (Landkreis Donau-Ries) vier Menschen schwer und zwei leicht verletzt worden. Eine 62 Jahre alte Autofahrerin übersah am Samstagvormittag beim Abbiegen ein anderes Auto, prallte mit diesem zusammen und schleuderte mit ihrem Fahrzeug in ein Maisfeld, wie die Polizei mitteilte. Dabei verletzten sich die Fahrerin, ihr Beifahrer und zwei Jugendliche, die ebenfalls im Wagen saßen. Die 62-Jährige und der 32-Jährige wurden im Krankenhaus behandelt. Die 12- und 14-Jährigen wurden mit Rettungshubschraubern auch in eine Klinik geflogen.

Die zwei Insassen des zweiten Autos wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr sei aber niemand. Einem Sprecher zufolge konnten zwei Verletzte das Krankenhaus schon am Samstagnachmittag wieder verlassen.