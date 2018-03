Sechs Verletzte bei Schmorbrand im Keller

Bei einem Schmorbrand im Keller sind im oberbayerischen Altötting sechs Menschen verletzt worden. Die Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses wurden am Sonntagmorgen mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Durch den Brand kam es in dem Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung. Eine aufmerksame Passantin hatte die Rauchschwaden bemerkt und die Polizei alarmiert. Mit Atemschutzgeräten konnten die Feuerwehrleute den Brand löschen. Experten stellten später als Brandursache einen technischen Defekt in der Elektroinstallation im Keller fest.