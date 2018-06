Sechs Verletzte bei Gasexplosion in Oberbayern

- Bei einer Gasexplosion in einem Landsberger Mehrfamilienhaus sind sechs Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen, Frauen im Alter von 46 und 30 Jahren, seien schwer verletzt mit Hubschraubern in Kliniken gebracht worden, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Vier Männer zwischen 21 und 44 Jahren wurden ebenfalls verletzt.

Bei dem Gebäude handelt es sich um zwei aneinandergebaute Häuser, eines davon wird derzeit renoviert. Die Ermittler gehen von einem Gasunfall aus. „Zeugen haben vorher schon Gasgeruch wahrgenommen“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr brachte den entstandenen Brand unter Kontrolle. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 100 000 Euro.