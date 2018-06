Sechs Verletzte bei Brand in einer Pension

- Bei einem Feuer in einer Pension in Niederbayern sind am Freitag sechs Menschen verletzt worden. Der Brand war am Morgen ausgebrochen, wie die Polizei berichtete. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine mehrstöckige Pension mit mehreren Zimmern. Ein Großaufgebot von etwa 60 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar. Vier Menschen klagten über Atembeschwerden, zwei zogen sich beim Verlassen des Gebäudes Verletzungen am Kopf und an den Beinen zu.

Polizeimeldung