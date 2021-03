Ein Unbekannter hat in Unterfranken sechs tote Lämmer in Müllsäcken entsorgt. „Man weiß nicht, wo die Lämmer herkommen“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Auch die Todesursache war zunächst unklar.

Die unerlaubt abgestellten Müllsäcke waren am Dienstagmorgen auf einem Landwirtschaftsweg in Biebelried (Landkreis Kitzingen) entdeckt worden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

