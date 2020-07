Sechs Schwerverletzte auf A3

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 sind am Mittwoch mindestens sechs Menschen schwer verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff fuhr ein 46 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf den letzten Wagen eines Staus, wie die Rettungskräfte mitteilten. Dadurch wurden noch zwei andere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Autobahn in Richtung Frankfurt musste für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden.

Der 46-Jährige, die vier Insassen des letzten Wagens im Stau sowie die Fahrerin eines dritten Autos wurden schwer verletzt. Zwei von ihnen mussten mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht werden. Zu ihrem Gesundheitszustand gab es am Abend zunächst keine näheren Angaben.