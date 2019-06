Sechs Männer bei Schlägerei in Rosenheim verletzt

Bei einer Schlägerei in Rosenheim sind am Samstag sechs Männer verletzt worden. Insgesamt acht Männer im Alter von 19 bis 47 Jahren seien aus bisher ungeklärten Gründen unter anderem mit einer Eisenstange, Holzstöcken und einem Messer aufeinander losgegangen. Nach Angaben der Polizei wurden alle Beteiligten am Samstag vorläufig festgenommen, sechs Männer mussten mit Stich- und Schnittverletzungen sowie Platzwunden und Prellungen zur ambulanten Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden. Einer der Männer wurde nach Angaben der Polizei schwerer verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Rosenheim ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Unter anderem soll geklärt werden, ob es sich um eine abgesprochene Schlägerei handelte.

Pressemitteilung