Sechs Kilogramm Dopingmittel am Münchner Flughafen entdeckt

Sechs Kilogramm Dopingmittel haben Flughafenzöllner in München im Juni und Juli in zwei Eimern aus Bulgarien entdeckt. Diese Menge an Dopingmittel sei sehr außergewöhnlich, sagte ein Pressesprecher des Hauptzollamts in München am Mittwoch. Laut Etikett sollte sich in den Eimern „Flash Chlor Granulates“ befinden, Chlor fürs Schwimmbecken. Bei der Kontrolle durch den Zoll wurden verschieden Dopingmittel entdeckt, hauptsächlich Testosteron in Tablettenform. Die Dopingmittel wurden sichergestellt. Gegen den Absender in Bulgarien und den Adressaten in Irland wird ermittelt.

Der Besitz und der Transport von Dopingmitteln nach und durch Deutschland in größeren Mengen sei verboten, wenn sie zum Doping am Menschen im Sport bestimmt seien, teilte das Hauptzollamt in München mit.