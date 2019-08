Sechs Jahre Jugendhaft für Messerattacke nach Party

Für einen Messerangriff auf einen 21-Jährigen in Passau muss ein junger Mann für sechs Jahre in Jugendhaft. Der 20-jährige Afghane ist am Dienstag vor dem Landgericht Passau wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Er hatte sein Opfer den Ermittlungen nach im Streit nach einer Party mit einem Küchenmesser attackiert.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag sechs Jahre Jugendhaft wegen versuchten Mordes gefordert. Der Ankläger sah das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben an. Der Verteidiger des jungen Mannes hatte eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert.