Sebastian Bezzel ist selbst in Asien vor Fans nicht sicher

Seine Paraderolle als niederbayerischer Dorfpolizist Franz Eberhofer hat das Leben des Schauspielers Sebastian Bezzel nachhaltig geändert. „Ich werde jetzt viel öfter erkannt, auch über Bayern hinaus. Das Weiteste bisher war in Bangkok“, sagte der 50-Jährige der Tageszeitung „Der neue Tag“ (Weiden/Samstag). „Ich stand in einem buddhistischen Tempel und wurde von einem niederbayerischen Pärchen angehauen, ob „mer a Selfie machn kanntn“.“

Bezzel stammt aus Garmisch-Partenkirchen, lebt aber mit seiner Familie in Hamburg. Vom 5. August an ist er mit der Krimikomödie „Kaiserschmarrndrama“ im Kino zu sehen. Als Dorfpolizist will darin einen Mordfall aufklären und muss dabei auch gegen seine Freunde ermitteln.

