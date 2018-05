Schwul-lesbisches Chorfestival in München

Der Schlagersänger Patrick Lindner und die Travestie-Künstlerin Conchita Wurst werden zum 14. Europäischen Chorfestival Various Voices in München erwartet. Vom 9. bis 13. Mai kommen 90 Ensembles mit rund 2700 Sängern aus der Gemeinschaft der Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen aus Europa ebenso wie aus den USA und Australien. „Die meisten bedienen ein leichtes Repertoire“, sagte Veranstalter Bernd Müller am Mittwoch in München. „In erster Linie geht es um Entertainment.“

Zu den Höhepunkten zählen die Eröffnungsgala mit Lindner und Alphornbläsern sowie ein Konzertabend, bei dem die Gäste mit Dampfern über den Starnberger See fahren und dann am Strand weiterfeiern. Am 12. Mai steigt auf dem Odeonsplatz ein Mitsing-Konzert mit der „Carmina Burana“ von Carl Orff, bei freiem Eintritt. Außerdem wollen die Veranstalter ein Zeichen der Solidarität setzen. Unter dem Motto „Wir singen um unser Leben“ haben sie auch Chöre aus der Ukraine und der Türkei eingeladen. In diesen Ländern sei homosexuelles Leben nur unter erschwerten Umständen möglich, erklärte Müller.

Gesungen wird im Kulturzentrum Gasteig, im Gärtnerplatz-Theater, vor dem Nationaltheater oder auf dem Odeonsplatz. Karten sind nach Angaben der Veranstalter noch zu haben. Das Chorfestival findet alle vier Jahre statt, zuletzt 2014 in der irischen Hauptstadt Dublin. So viele Chöre und ein so großes Programm wie in München habe es aber noch nie gegeben, erklärte Müller.

Various Voices