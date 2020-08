Schwimmer im Bodensee ertrunken

Ein 78 Jahre alter Mann ist bei einem Badeunfall im Bodensee ertrunken. Nach Angaben der Polizei vom Montag war der Mann am Freitag von seinem Segelboot aus in der Nähe von Friedrichshafen schwimmen gegangen. Als er Probleme beim Schwimmen bekam, machte er mit Hilferufen auf sich aufmerksam. Der Mann war bereits leblos, als zwei Segler ihm zur Hilfe kamen. Der 78-Jährige wurde an Bord eines Polizeiboots beatmet und wiederbelebt. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen. Die Wasserschutzpolizei schleppte das herrenlos treibende Segelboot in den Hafen Kirchberg. Es waren keine weiteren Personen an Bord.

