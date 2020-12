Schwerverletzter nach Unfall auf A3: Fahrbahn gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Laaber (Kreis Regensburg) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Fahrer eines Sattelschleppers habe dem Auto ausweichen müssen und sei daraufhin in eine Böschung gefahren. Der Auflieger blockiert seitdem die Autobahn und soll mit einem Kran geborgen werden. Die Sperrung in Fahrtrichtung Regensburg dauere voraussichtlich bis zum Vormittag an. Der Fahrer des Lastwagens erlitt bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen leichte Verletzungen.