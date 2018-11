Schwerverletzter am Straßenrand: Polizei sucht Täter

Im oberbayerischen Schongau ist ein schwer misshandelter Mann am Rand einer Straße gefunden worden. Der 28Jahre alte Asylbewerber aus Pakistan sei nicht ansprechbar gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der schwerverletzte Mann wurde am späten Montagabend an einer Kreuzung entdeckt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Pressemitteilung Polizei Oberbayern