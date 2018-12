Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß nach Alkoholfahrt

Bei einem Frontalzusammenstoß in Jengen (Landkreis Ostallgäu) sind am Freitagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Noch an der Unfallstelle erklärte der 29-jährige Unfallverursacher der Polizei, er sei alkoholisiert - ein Alkoholtest bestätigte das, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige aus Kaufbeuren war auf der zweispurigen Bundesstraße 12 in Richtung Autobahn 96 von der Fahrspur abgekommen und frontal in den ihm entgegenkommenden Wagen eines 56-Jährigen geprallt. Dessen Auto wurde in einen Graben geschleudert. Der Wagen des 29-Jährigen drehte sich auf der Fahrbahn, er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 56-Jährige - ebenfalls aus Kaufbeuren - wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemeldung der Polizei