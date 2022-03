Schwertransporter versperrt Teile der A3

Ein Schwertransporter ist auf der Autobahn 3 in Richtung Nürnberg von der Straße abgekommen. Der Transporter habe Fahrbahnteiler mitgerissen und sei darin stecken geblieben, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Bei den Fahrbahnteilern handele es sich nach Beschreibungen der Polizei um Betonschutzwände. Auf dem Schwertransporter seien Maschinenteile geladen. Wie es zu dem Vorfall auf der A3 bei Kitzingen am Donnerstagmorgen kam, war zunächst unklar. Ob der Fahrer bei dem Unfall Verletzungen erlitt, war zunächst nicht bekannt. Der Verkehr hinter der Unfallstelle staute sich. Eine Spur ist laut Angaben der Polizei jedoch befahrbar. Für die Bergung des Transporters muss die A3 in Richtung Nürnberg am Donnerstagvormittag kurzzeitig voll gesperrt werden.

