Schwertransporter-Brand: Mindestens 500 000 Euro Schaden

Nach dem Brand eines Schwertransporters auf der Autobahn 9 bei Münchberg (Landkreis Hof) müssen Autofahrer am Dienstag mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Das Führerhaus des über fünf Meter breiten Gespanns hatte am späten Montagabend Feuer gefangen, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Der Fahrer konnte den Transporter, der mit einem 20 Meter langen Brückenteil beladen war, noch auf dem Standstreifen abstellen und die Fahrerkabine unverletzt verlassen.

Feuerwehrkräfte löschten das Feuer innerhalb einer Stunde. Allerdings musste die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden, da Öl ausgelaufen war und sich auf allen Fahrspuren verteilt hatte. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens eine halbe Million Euro.

Die aufwendige Bergung des Schwertransporters soll am Dienstag im Laufe des Tages durchgeführt werden - die Polizei erwartet Behinderungen in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Münchberg Nord und Münchberg Süd.