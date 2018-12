Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten bei Marktsteft

Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Samstag bei Marktsteft (Landkreis Kitzingen) drei Fahrzeuge ineinander gekracht - dabei wurden vier Menschen teils schwer verletzt. Eine 66-Jährige wollte mit ihrem Pkw zwei Lkws überholen, wie die Polizei Unterfranken mitteilte. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 51-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Pkw eingeklemmt und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.

Ein dem 51-Jährigen folgender Pkw fuhr in die Unfallstelle. Die Beifahrerin dieses Fahrzeugs wurde ebenfalls schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, auch der 55 Jahre alte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 66-jährige Unfallverursacherin kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.