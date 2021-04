Schwerer Unfall: Polizei geht von Sekundenschlaf aus

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs hat ein 52-Jähriger in Oberbayern einen schweren Unfall gebaut. Der Mann war am frühen Sonntagmorgen auf der A3 bei Nittendorf (Landkreis Regensburg) zuerst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann nach links geschleudert, wodurch sich der Kleintransporter überschlug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Drei der fünf Mitfahrer des 52-Jährigen sind bei dem Unfall verletzt worden, einer von ihnen sogar schwer. Er musste notoperiert werden.

© dpa-infocom, dpa:210425-99-344786/2