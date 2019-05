Schwerer Unfall beim Überholen: Sieben Verletzte

Eine 25-Jährige hat auf der B12 bei Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) einen Lastwagen überholt und auf der Gegenspur einen anderen Wagen gerammt. „Zudem krachte ein weiteres Auto in das Unfallchaos“, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Crash am Donnerstagmorgen kam die junge Frau schwer verletzt ins Krankenhaus. Den Angaben zufolge wurden sieben weitere Menschen leicht und mittelschwer verletzt. Die B12 war für die Bergung zeitweise in beiden Richtungen gesperrt.

Mitteilung der Polizei