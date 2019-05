Schwerer Unfall beim Überholen: Mehrere Verletzte

Ein Autofahrer hat auf der B12 bei Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) einen Lastwagen überholt und auf der Gegenspur einen anderen Wagen gerammt. „Zudem krachte ein weiteres Auto in die Unfallstelle“, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen wurde den Angaben zufolge ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt. Die B12 war für die Bergung zeitweise in beiden Richtungen gesperrt.