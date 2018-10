Schaut man sich in der Gegend von Leutkirch um, fallen einem immer wieder Ortsschilder oder Hofhinweise mit seltsamen Namen auf. Fast schon legendär ist dabei der Ort Mailand, weil es dazu in Norditalien die entsprechende Großstadt gibt, die auf Deutsch ebenso bezeichnet wird. Der Name der italienischen Stadt geht jedoch auf den antiken lateinischen Stadtnamen Mediolanum zurück. Dies bedeutet so viel wie in der Mitte der Ebene. Für Mailand bei Leutkirch kann eine solche lateinische Wurzel nach allem, was bekannt ist, ausgeschlossen werden.