Schwerer Rückschlag: 1. FC Nürnberg länger ohne Ewerton

Der 1. FC Nürnberg muss einen schweren personellen Rückschlag verkraften und zum Bundesligastart auf Abwehrchef Ewerton verzichten. Der 29-jährige Brasilianer hat sich im Training am Montag einen Teilriss der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen. Wie die Untersuchung am Dienstag in Brixen ergab, fällt Ewerton mindestens sechs Wochen aus. Für den Verteidiger kommt damit der Ligastart am 25. August bei Hertha BSC viel zu früh.

„Er ist nach einem Zweikampf mit Gegnerkontakt unglücklich im Rasen hängen geblieben und musste das Training sofort abbrechen. Leider hat die Untersuchung im Krankenhaus unseren ersten Verdacht bestätigt“, sagte Trainer Michael Köllner. „Er wird uns damit bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Für Ewerton ist es natürlich ein harter Schlag, aber er kann sich auf seine Mannschaft und seinen Trainer verlassen, dass wir ihm in dieser Phase zur Seite stehen.“

Ewerton wird den Angaben zufolge bis zur Abreise am Sonntag im Trainingslager in Natz-Schabs in Südtirol bleiben. Seine Verletzung wird konservativ behandelt. „Das ist natürlich keine erfreuliche Nachricht, besonders für Ewerton. Wir gehen aktuell davon aus, dass unser Kader über die Qualität verfügt, diesen Ausfall aufzufangen“, sagte Manager Andreas Bornemann.

Ewerton war im Sommer 2017 von Sporting Lissabon nach Franken gewechselt. In seinen 28 Zweitligaspielen für den „Club“ war er neben seinem Innenverteidigerkollegen Georg Margreitter maßgeblich an der Bundesligarückkehr des Traditionsvereins beteiligt. Lukas Mühl zählt zu den ersten Alternativen für Ewerton.

