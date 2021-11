Ein brennender Holzschuppen in Saldenburg (Landkreis Freyung-Grafenau) hat an einem Nachbarhaus Schäden im unteren sechsstelligen Bereich verursacht. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hätten die Flammen auf den Dachstuhl und die Photovoltaikanlage des Wohnhauses übergegriffen, teilte die Polizei mit. Die Ursache für den Brand am Sonntagabend war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Polizeimitteilung