Schwere Kopfverletzung bei Ex-Augsburg-Spieler Teigl

Der frühere Bundesliga-Spieler vom FC Augsburg, Georg Teigl, hat sich beim Heimspiel des FK Austria Wien bei einer Kollision mit einem Gegenspieler schwer am Kopf verletzt. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte der Verein am Montag mit. Demnach zog sich Teigl bei der Partie gegen den Wolfsberger AC (1:0) am Sonntagabend eine Schädelfraktur, einen Jochbogenbruch und einen Kieferbruch zu. Eine Operation sei nach Vereinsangaben aus aktueller Sicht nicht notwendig.

Dem 31-jährigen Österreicher, der von 2016 bis 2020 für die Augsburger spielte, gehe es den Umständen entsprechend gut. Er werde derzeit in einem Wiener Krankenhaus behandelt. Der FK Austria Wien bedankte sich bei den gegnerischen Spielern, die „die Situation sofort erkannt und Erste Hilfe geleistet haben“. Wolfsbergs Spieler Luka Lochoshvili hatte Teigl mit der Hand in den Mund gegriffen und die Atemwege freigelegt, als dieser bewusstlos und mit offenbar verschluckter Zunge am Boden lag.

