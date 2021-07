Einen schwer verletzten Mann hat ein Zeuge am Dienstagmorgen in einem Park in Hof aufgefunden. Ob der Mann angegriffen wurde oder einen Unfall erlitt, sei bisher völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Zeuge habe den 53-Jährigen mit blutendem Kopf auf einer Parkbank liegend gesehen und den Rettungsdienst verständigt. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210720-99-451962/2

Pressemitteilung der Polizei