Schwer verletzte Frau: Polizei vermutet versuchte Tötung

Im anfangs mysteriösen Fall einer schwer verletzten Frau in einem Wohnhaus in Unterfranken ermittelt die Polizei nun wegen versuchter Tötung. Zudem würden Zeugen gesucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die 57-Jährige war am Montagabend schwer verletzt in dem Haus in Schonungen (Landkreis Schweinfurt) gefunden worden. Zunächst war unklar, wer die Frau verletzte und wie.

Die Kriminalpolizei hat eine 25-köpfige Ermittlungskommission namens „Klingel“ gegründet. Zuerst wollten die Polizisten weder einen Unfall noch eine Gewalttat ausschließen. Nun gehen die Ermittler von einem gezielten Angriff aus. Das Opfer konnte nach Angaben eines Polizeisprechers mittlerweile befragt werden. Was die Frau gesagt hat, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht.

